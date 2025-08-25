»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤¬¶¨»¿¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Îº×Åµ¡Ö¥À¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö ¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ 2025¡×¤¬9·î20Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜÁ´¹ñÌó500Å¹°Ê¾å¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥À¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö ¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£¡¼¥¯ 2025¡û¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ò¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤à¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñÌó500Å¹°Ê¾å¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤È¥·¥§¥Õ¤Îµ»½Ñ¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÃÏÊýÎÁÍý¤ÎÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹¤ò¡¢3,000±ß¡¢6,00