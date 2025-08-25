日清製粉ウェルナの祝福投稿米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。9回に出場4試合ぶりとなる45号ソロを放ち、チームも8-2で勝利した。本塁打の度にパンケーキを積み上げるスポンサー企業からはある悲鳴が上がっていたが、今回は対策を講じてきた。スッキリとした作りになった。大谷がホームランを打つ度に、公式X上でパンケーキを積み重ねながら“祝福投稿