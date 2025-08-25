女優の吉岡里帆が25日、自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を披露し、ファンから「美しすぎる」「浴衣美人」と反響が寄せられている。【写真】うなじも美しい…吉岡里帆の浴衣姿吉岡は「暑過ぎますね、、体調崩されてないですか？水分補給たっぷりして下さいね」とコメントを添えて投稿。さらに「“九龍ジェネリックロマンス” 8月29日は公開初日舞台挨拶！またお会いできるの楽しみにしてます涼しくして待っててね」と