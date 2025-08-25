2025年８月24日の京都サンガF.C.戦で０−４と惨敗。ファン・サポーターからすれば“悲劇”に映るこの一戦で、いきなりPKを与えてしまったのが、左サイドバックのバングーナガンデ佳史扶だった。０−０で迎えた５分、自陣右サイドから対角に蹴り込まれたロングボールに反応するも、落下点にいち早くいて先にジャンプした福田心之助（京都）と競り合いの中で接触。その結果、ファウルとなりPKを献上した。バングーナガンデにと