½©ÅÄ¸©¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤¬¡¢¸½ºß¤è¤ê¤â80±ß°ú¤­¾å¤²¤é¤ì1,031±ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤­¾å¤²¤ÎÌÜ°Â³Û¤È¤·¤Æ¹ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤¬¼¨¤·¤¿³Û¤ò¾å²ó¤ê¡¢°ú¤­¾å¤²¤ÎÉý¤Ï²áµîºÇ¤âÂç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤Ç800±ßÂæ¤À¤Ã¤¿½©ÅÄ¸©¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡¢µîÇ¯¡¢900±ßÂæ¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤­¾å¤²¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¡¢»þµë951±ß¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î°ú¤­¾å¤²³Û¤ÎÌÜ°Â¤ò¼¨¤¹¡¢¹ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤Ïº£·î¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î»þµë¤ò1,000±ßÂæ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤­¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢½©ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½