2025年7月21日から8月1日まで、PlayStation 5（PS5）およびPC（Steam）向け作品『風燕伝：Where Winds Meet』（風燕伝）のファイナルテストが実施された。 （関連：【画像】基本プレイ無料とは思えない完成度…11月15日に正式リリース予定の『風燕伝』） 本作は、NetEase GamesとEverstone Studioによって開発されたオープンワールドアクションRPGだ。中国ではすでに正式リリースを迎えており、配信