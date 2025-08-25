タレントの辻希美が8月22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第5子の出産を報告した。 参考：【写真】「可愛すぎる！」無事誕生した第5子の夢空（ゆめあ） 辻は8月8日に無事出産を終え、「18年ぶりの女の子」と説明した。今回は家族みんなで立ち会い出産をしたと明かし、計画無痛分娩で臨んだという。前日から夫の杉浦太陽と三男の幸空（こあ）は病院に宿泊。翌日はほかの家族も朝からやってきて、出産に至ったという。