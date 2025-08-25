岡山の夏の風物詩「うらじゃ」が、おととい（23日）・きのう（24日）と行われ、踊り子たちの演舞で岡山の中心市街地が熱気に包まれました。 【写真を見る】「THE RAMPAGE」山本彰吾さんも参加岡山の夏の風物詩「うらじゃ」に約3300人中心市街地に熱気 桃太郎伝説に登場する「温羅（うら）」にちなんだメイクと衣装で踊る「うらじゃ」です。今年は30回目の節目。昨年より6団体多い83の踊り連、約3300人の踊り子たちが参加し