All About ニュース編集部は7月24日〜8月6日の期間、全国20〜70代の男女148人を対象に「九州地方（大分県・宮崎県・鹿児島県）の私立進学校」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、出身と聞いてすごいと思う「宮崎県の私立進学校」ランキングを紹介します！【4位までの全ランキング結果】2位：日向学院高等学校／36票2位は、宮崎市の日向学院高等学校でした。県内の私立高校でトップクラスの偏差値を誇り、キ