３人組音楽ユニット「ＴＭＮＥＴＷＯＲＫ」が２５日、東京・中央区のＧｉｎｚａＳｏｎｙＰａｒｋで２６日から開催する展覧会「ＴＭＮＥＴＷＯＲＫ２０２５ＩＰ」（１０月３日まで）の前日記者会見に出席した。昨年デビュー４０周年を迎えたユニットの歴史を振り返ることができる写真やポスターなどを並べた展覧会。３人の展覧会を行うのは初めてだといい、小室哲哉は「４０年やってきたご褒美みたいな感じ。ありが