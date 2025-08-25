【MLB】パドレス 2-8 ドジャース（8月24日・日本時間25日／サンディエゴ）【映像】由伸、“渾身の157キロ”→バットが離れて空を切る（実際の様子）ドジャースの山本由伸投手が、首位攻防戦で序盤から気合の入ったピッチングを見せた。ドジャースが1-0と1点リードで迎えた2回裏、山本は先頭のオハーンをスプリットでセカンドゴロに打ち取る。続いて打席に入ったのは、前日の試合でタイムリーツーベースを放っているボガーツ。