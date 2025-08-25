立命大水泳部のアーティスティックスイミング元世界ジュニア代表・種田なつは（スポーツ健康科学部３年）と、２４年パリ五輪日本代表・島田綾乃（スポーツ健康科学部１年）がペアを組み、初めてのインカレ王座を狙う。日本学生選手権水泳競技大会アースティックスイミング競技・マーメイドカップは８月３１日に神奈川・横浜国際プールで行われ、ふたりが「当面の一番の目標」と声をそろえる大学日本一のタイトルへ、幼い頃から培