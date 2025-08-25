【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ATravis Japanが9月17日にリリースするライブ映像商品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』の先着外付け特典絵柄が公開された。 ■完全生産限定盤購入者には、トレーディングカード7種セットをプレンゼント 本作は、Travis Japanが2024年12月にリリースした2ndアルバム『VIIsual』を引っ提げて開催し、全国8都市28公演で約31万人を動員したアリー