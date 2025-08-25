¡û°ì¹©Ìô [Åì¾Ú£Ð] ¼«¸Ê³ô½èÊ¬¤Ë¤è¤ë100Ëü³ô¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤È¡¢¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¾å¸Â20Ëü0600³ô¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ûÂ¸³ô¼ç¤Ë¤è¤ë33Ëü7400³ô¤Î³ô¼°Çä¤ê½Ð¤·¤ò¹Ô¤¦¡£È¯¹Ô²Á³Ê¤Ï9·î2Æü¤«¤é5Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£ [2025Ç¯8·î25Æü] ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹