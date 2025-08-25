¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤Î²¬ÅÄ·½±¦¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¤Ç13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡ÖÆü¥Ï¥à»þÂå¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë! °é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï!?¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃæÅèÁï»á¤Ë¡È¶ØÃÇ¤Î¼ÁÌä¡É¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¾åÅÄ¤Þ¤ê¤¨¡¢²¬ÅÄ·½±¦=BS10Äó¶¡¡ûÃæÅèÁï»á¤Ë¡È¶ØÃÇ¤Î¼ÁÌä¡ÉÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£²ó¡¢Âç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë²¬ÅÄ¤¬µ­¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¹¤­¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæÅè»á