◆プロボクシング▽スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）８回戦緑川創―パッドヨッド・キアットチャルンシリ（９月１７日、東京・後楽園ホール）プロボクシングの元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪氏（３４）が代表を務めるトレジャー・ボクシング・プロモーション（ＴＢＰ）が２５日、都内で会見し、９月１７日に東京・後楽園ホールで開催する「ＴＲＥＡＳＵＲＥＢＯＸＩＮＧＰＲＯＭＯＴＩＯＮ９」の