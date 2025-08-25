公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は25日、「エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合」の日本 vs ブルガリア戦と日本 vs イタリア戦において、チケットの追加販売を行うと発表した。 2025年9月12日（金）に開幕する男子の世界バレー。本大会に向け、男子日本代表は9月2日（火）と3日（水）にブルガリアと、9月6日（土）と7日（日）にイタリアとの壮行試