石川県七尾市の介護施設に入所する男性が、同じ部屋で生活する男に殺害された事件。地元の住民から聞かれたのは2人の仲の良さでした。そんな2人に、一体何が…。地区の敬老会に出席する七尾市中島町の無職・岡田道定 容疑者(87)。22日、殺人の疑いで逮捕されました。岡田容疑者は22日の早朝、七尾市の介護老人保健施設で同じ部屋の男性(93)を杖や金属製のおもりで複数回殴り、殺害した疑いがもたれています。被害者の男性は岡田容