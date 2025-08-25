【新華社ハルビン8月25日】静岡大元講師で第2次世界大戦時の日本軍の731部隊や細菌戦の問題を研究する森正孝氏がこのほど、訪問団20人とともに中国黒竜江省ハルビン市平房区の侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館を訪れた。訪問団は歴史教師やドキュメンタリー監督、反戦市民団体メンバーなどからなり、歴史を自らの目で確かめ、行動を通じて日本社会に平和を求める声を届けるため、海を越えてハルビンに赴いた。陳列館は、日本