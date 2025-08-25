スウェーデン出身で日本に帰化した俳優で庭師の村雨辰剛(37)が25日までに自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに着物を着ました。まだまだ暑いですね」と胡粉色の着物に、錆色の帯姿の写真を披露した。 【写真】胡粉色の着物×錆色の帯村雨辰剛の和服姿がカッコよ！ フォロワーも村雨の着物姿にすぐさま反応。「格好良すぎ」「空間が－2℃涼しげになった」「着こなしが様になって素敵」「とても日本