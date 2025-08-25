大ヒット韓国ドラマ「私の夫と結婚して」で悪女役を演じ、ブレイクを果たした女優のソン・ハユンから「学生時代に暴行された」と主張する人物が、訴訟のため居住地のアメリカから韓国に入国、ソン・ハユン側から入国時の警備支援を提案されたが、これを拒否したことが明らかになったと２４日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。該当人物は２０２４年４月、時事トーク番組「事件班長」で「ソン・ハユンと同級生３人から