TM NETWORKがキャリア初となる大型エキシビション『TM NETWORK 2025 IP』を、8月26日から東京・Ginza Sony Parkにて開催する。開幕前日の25日には記者会見が実施され、小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登の3人が登壇した。【集合ショット】タマちゃんと一緒にグッズをアピールするTM NETWORK同展は、TM NETWORKにまつわる3つの“IP”――「Intellectual Property（知の財産）」「Intelligence Park（知の公園）」「Inspiring Philos