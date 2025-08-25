大阪・関西万博の会場で高知の文化や食の魅力を世界に発信するイベント「高知の祭典 WORLD YOSAKOI DAY」が8月22日、23日の2日間おこなわれ5万4000人あまりの来場者で賑わいました。大いに盛り上がった2日間。会場の熱気をお届けします。大阪の夢洲―。連日、大勢の人で賑わう大阪・関西万博。8月22日と23日、大阪・関西万博の会場にあるEXPOアリーナ「Мatsuri」で行われた「WORLD YOSAKOIDAY」。2日間の来場者は国内