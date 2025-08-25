½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡£½©ÅÄ»Ô¤Ç¡¢µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤òµ§¤ë¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²Îó¤·¤¿°äÂ²¤ä»ÔÌ±¤Ê¤É¤¬Ê¿ÏÂ¤ÎÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£4400¿ÍÍ¾¤ê¤Ë¤Î¤Ü¤ë½©ÅÄ»Ô¤ÎÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢°äÂ²¤ä»ÔÌ±¤Ê¤ÉÌó300¿Í¤¬»²Îó¤·ÀïÁè¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÀî¥»¥Á»Ò¤µ¤ó84ºÐ¤Î¼Â¤ÎÉã¡¦À¶¼£Ïº¤µ¤ó¤Ï1940Ç¯¤ËËþ½£¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µÁÍý¤ÎÉã¤È¤Ê¤Ã¤¿À¶¼£Ïº¤µ¤ó¤ÎÄï¡¦À¶¤µ¤ó¤âËþ½£¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·