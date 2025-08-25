今年2月までの任期だった鹿角市議会議員1人が市の職員にハラスメントをしていた問題で、鹿角市の笹本真司市長は、「市民に鹿角市政が変わったということを議会と協力しながら示していきたい」と述べ、改革への意欲を示しました。パワハラ問題で不信任決議を受けた鹿角市の関厚前市長が2月に解散した鹿角市議会をめぐっては、政治倫理審査会、政倫審が“議員”1人の言動をハラスメントと認定しています。報告書の内容は、まだ公表さ