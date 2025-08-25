子犬ながら眼光鋭いイケメンチワワが成長すると…！？成長後のあまりの変貌ぶりが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で8.3万回再生を突破し「優しいお顔に♡」「若くなった！？」「どっちもかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『かっこいい顔』の子犬→すくすく育った結果…まさかの『別犬のような光景』】 かっこいいチワワの子犬 TikTokアカウント「lanlan.425」に