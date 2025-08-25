玉野市から障害者就労支援等の給付費を不正受給した疑いで、男2人が、きょう(25日)逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、玉野市の無職(元社会福祉法人瀬戸内会代表理事)の男(84)と倉敷市の無職の男(63)です。 警察によりますと、元代表理事の男は、障害福祉サービス事業などを営む社会福祉法人・瀬戸内会の代表理事などとして、この法人が運営する就労継続支援などを行う多機能型事業所の業務全般を統括していま