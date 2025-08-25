23ÆüÌë¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¶Ó¹¾ÏÑ¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥ÈÂç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤¬³«¤«¤ìÌó1Ëü5000È¯¤¬Ìë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷12¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÆü¤ÎÄ«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìó15Ëü¿Í¤¬²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(¿ÎÅÄÈøÈþºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー)¡Ö²Ö²ÐÂÇ¤Á¾å¤²³«»Ï¤Þ¤Ç°ì»þ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¿Í¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£Íá°á¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¡×23ÆüÌë¡¢¼¯»ùÅç¹ÁËÜ¹Á¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶å½£ºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¶Ó¹¾ÏÑ¥µ¥Þー