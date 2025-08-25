東京オリンピックの正式種目としても注目された3人制バスケットボール「3x3」の高校生以下の鹿児島ナンバーワンを決める大会が開かれました。鹿児島市のアミュ広場で開かれた3x3 U18日本選手権大会鹿児島県予選会には、高校生以下の女子7チーム、男子13チームが出場しました。21点先取を目指し10分間で決着をつける3人制バスケットボール。その魅力はスピーディーな試合展開です。女子