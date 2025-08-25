L’Arc-en-Ciel、Petit Brabancon、geek sleep sheepの屋台骨を支えるドラマーであり、自身のプロジェクトACID ANDROIDではクリエイターとして独創的サウンドを手がけるyukihiroの30年の軌跡が1冊となった『yukihiro：the complete story of a drummer& creator 1995-2025』が12月に発売されることが決定した。本日8月25日より限定版の予約受付をスタートする。リットーミュージック刊『リズム&ドラム・マガジン』『サウン