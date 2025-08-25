¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê½©ÅÄÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Ï25Æü¡¢½©ÅÄ¸©¤Î2025Ç¯ÅÙ²þÄê³Û¤ò80±ß°ú¤­¾å¤²¤Æ1031±ß¤È¤·¡¢ÍèÇ¯3·îËö¤«¤éÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦½©ÅÄÏ«Æ¯¶ÉÄ¹¤ËÅú¿½¤·¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢02Ç¯ÅÙ¤Ë¸½¹Ô¤Î²þÄêÊý¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ»þ´ü¤¬±ÛÇ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÂçÉý¤Ê°ú¤­¾å¤²¤Ø¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£½©ÅÄ¤Ï¸½ºß¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤¬951±ß¤ÈÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¡£°ú¤­¾å¤²³Û¤Ï¸üÏ«Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÃæ±ûºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤¬¼¨¤·¤¿Á´¹ñÊ¿¶Ñ63±ß¤È¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤¬Äã