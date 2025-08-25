【モデルプレス＝2025/08/25】お笑いコンビ・ウーマンラッシュアワーの村本大輔が25日、自身のX（旧Twitter）を更新。毒を持つクラゲ「カツオノエボシ」に刺され、緊急搬送されたことを報告した。【写真】ウーマン村本大輔、クラゲによる痛々しい傷跡◆村本大輔「救急車で運ばれた」村本は「お盆過ぎた海で泳いだらカツオノエボシとかいう美しい化け物にハグされて救急車で運ばれた」とクラゲに刺されたことにより緊急搬送されたこ