通算1500安打まであと2本に迫るソフトバンクの中村晃外野手（35）が25日、「それ（通算1500安打）に対する意識はあまりない。勝つために打つ」とチーム打撃を強調した。22日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）で2号ソロを放ち、カウントダウンを進めた。その後の2試合で安打は生まれなかったが、史上139人目の偉業達成が目前なのは変わらない。中村は「もうあと2本なので。けがなく普通に出られれば達成できると思う」