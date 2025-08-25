「第３７回ブリーダーズゴールドカップ・Ｊｐｎ３」が２８日、北海道の門別競馬場で行われる。このＰＲのため、北海道軽種馬振興公社総務部のギリ・スザタ主事ら関係者と、ホッカイドウ競馬の公式アンバサダーを務めるプロ野球元日本ハムの杉谷拳士氏が２５日、東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。２１年覇者マルシュロレーヌが次戦で米Ｇ１・ＢＣディスタフを優勝。海外へのステップとしての側面もある、注目の一戦だ。