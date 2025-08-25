１３歳と１１歳の男の子のママで、女優・加藤ローサ（４０）が２４日、ＳＮＳを更新し、「仕事もひと段落ついたので、夏休みしてます」と報告した。加藤は１７日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」で、サッカー元日本代表としてもプレーした松井大輔氏（４４）と離婚していたことを公表。離婚時期については「今年とかじゃなくて、ちょっと前に」と明かし、離婚後の現在も一緒に暮らしており、「新しい私たちの形」