¤¢¤¿¤é¤è¤¬¡¢10·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØË¢Ë÷¤ÎÌ´¤Ï¸¸¤Ë¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖË¢Ë÷¤ÎÌ´¤Ï¸¸¤Ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¸¸ÁÛÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¡¢Û°¤²¤ÊÌ´¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¶õ¤ä¿åÌÌ¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¢¥¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢CD¼ýÏ¿¶Ê¡¢±ÇÁüÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÎÆâÍÆ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£CD¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¼¶¡×¡Ö¥Ä¥­¥Î¥Õ¥Í¡×¡ÖËº°¦¡×¤ò¤Ï