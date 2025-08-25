「コカ・コーラ」と『スター・ウォーズ』がコラボした限定デザイン製品が、9月1日（月）から、全国で発売される。【写真】かっこいい！4本買うともれなくもらえる限定「オリジナルプラタンブラー」■全45種類の書き下ろしデザイン今回登場するのは、『スター・ウォーズ』を代表するキャラクター、ダース・ベイダー、ヨーダをはじめ、シリーズ約7年ぶりとなる劇場公開作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグ