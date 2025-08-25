中古マンションのリノベーションなどを手がける大手不動産会社「インテリックス」（東京都渋谷区）の元従業員が在籍当時にニセの宅地建物取引士証を作って3年間働いていたことが分かったと、同社が2025年8月22日に公式サイトで発表した。宅地建物取引士は国家資格で、試験が難関なことで知られている。同社は、気づかずに不動産仲介業務をさせていたと謝罪し、この元従業員の刑事告発なども検討していることを明らかにした。宅建士