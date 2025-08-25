Ｂ２ベルテックス静岡のＰＧ鍋田隆征（２４）が２５日、チーム関係者とともに藤枝市役所を表敬訪問した。２０２５―２６年シーズン開幕（１０月２、３日・福岡戦）を藤枝市の静岡県武道館で迎えるため、同市の北村正平市長にあいさつ。１０月２日の試合はＢ１、２の中で最も早い開幕戦となる。チームを代表して出席した若きＰＧは「優勝は必ず達成したい。まずは、開幕でいいスタートが切れるように頑張りたい」と、力強く語った