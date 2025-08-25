SIX LOUNGE¤¬¡¢10·î1Æü¤ËEP¡Ø»¸»¸¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëEP¡Ø»¸»¸¡Ù¤ÏÁ´5¶ÊÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SIX LOUNGE½é¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2»þ´Ö±Û¤¨¡¢Á´33¶Ê¤ÎÇ®±é¤òÀ§Èó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£¢¥½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¢¥ÄÌ¾ïÈ×EP¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãSIX LOUNGE O