TOKYO MXほかにて2025年7月から放送され、8月からはアンコール放送中のTVアニメ『フードコートで、また明日。』(略称『フドあす』。)。フードコートを舞台に、和田と山本、2人の女子高生によるゆるい放課後の会話を描いた作品だ。7月27日、和田役の宮崎ヒヨリさんと山本役の青山吉能さんが、本作の舞台となったイオンモール名取でのトークショーと、楽天モバイルパーク宮城でのステージイベントとセレモニアルピッチのため宮城県を