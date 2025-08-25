新日本プロレスは２５日、次期シリーズ（９月９日、富士大会で開幕）の追加対戦カードを発表した。ビッグマッチの９月２８日神戸大会では、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーＪｒ．が成田蓮とＶ２戦に臨むことが決定した。ザックは米ＡＥＷとの合同興行「ＦｏｒｂｉｄｄｅｎＤｏｏｒ」でナイジェル・マッギネスを相手にＶ１に成功。神戸決戦ではＧ１クライマックス公式戦で敗れた因縁の相手を迎え撃つことになる。