Ãæ³Ø¡¦¹â¹»À¸¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÃÄÂÎÀïÁ´¹ñÂç²ñ¡¢ÎÐ¤Î¹Ã»Ò±à¡Ö£Ó£ë£ù£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó£²£°£²£µÇ¯ÅÙÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢Âç²ñÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã´úÁèÃ¥ÃÄÂÎ¤ÎÉô¡×¡ÊÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤¬£²£µÆü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæ»ËÏ¯»á¡Ê£´£°¡Ë¡á£Î£Å£Ã¥°¥ê¡¼¥ó¥í¥±¥Ã¥ÄÅì³ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡á¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£¡Ö£Ï£Î£Å£Ô£Å£Á£Í¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢£²