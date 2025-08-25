Jリーグは８月25日、J１第27節の川崎フロンターレ戦（３−４）で退場となっていた名古屋グランパスFWキャスパー・ユンカーの処分を発表した。ユンカーはホーム川崎戦の２−２で迎えた51分に一発退場。味方のロングボールに敵陣で反応し、バックステップしながら右足でトラップを試みた際、ヘッドでクリアしようとした相手DFの神橋良汰の顔面を右足の裏で蹴るような形に。危険なプレーだったとして椎野大地主審は、ユンカーに