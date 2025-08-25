ÆÊÌÚ¸©·ÙÆá¿Ü±ö¸¶½ð¤Ï25Æü¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃËÀ­¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷»³ÅÄ°¦¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£