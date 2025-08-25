京都市で猛烈な雨が降りました。気象庁は災害が起きる恐れが高まっているとして「記録的短時間大雨情報」を相次いで発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、京都市内では、大気の状態が非常に不安定になっていて、積乱雲が発達しています。午後4時40分までの1時間に、中京区付近で、およそ100ミリ。午後4時50分までの1時間に右京区南部付近でおよそ90ミリ。さらに、午後5時までの1時間に下京区付近でもおよそ9