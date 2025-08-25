[8.24 ラ・リーガ第2節 ソシエダ 2-2 エスパニョール]MF久保建英所属のソシエダは24日、ラ・リーガ第2節でエスパニョールと対戦し、2-2で引き分けた。久保は試合序盤のビッグチャンスで右足シュートがGKに阻まれるなど、開幕節バレンシア戦に続く2試合連続ゴールとはならなかったが、後半はビハインドの中でチャンスメイクに回ると、同点につながる2ゴールでいずれも起点となっていた。久保は試合後、『ムンド・デポルティボ』