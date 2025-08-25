LENDEX¤Ï8·î14Æü¡¢¡ÖÃù¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï7·î3Æü¡¢20Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÎÃù¶â³Û¸½ºß¤ÎÃù¶â³Û¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö0±ß(Ãù¶â¤Ê¤·)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï11.3%¡£°ìÊý¤Ç3,000Ëü±ß°Ê¾åÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬14.7%Â¸ºß¤·¡¢À¤ÂÓ¤ä¿¦¶È¤Ë¤è¤ë»ñ»º³Êº¹¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¡£Ãæ´ÖÁØ¤Ï¡Ö500¡Á1,000Ëü±ß¡×(14.0%)¡¢¡Ö1,000¡Á2,000Ëü±ß¡×(13.3%)¤¬Â¿¤¯¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÍ­Ìµ¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ë¤è¤ë±Æ