崎山蒼志が、2025年10月3日より放送されるTVアニメ『SANDA』のエンディングテーマに新曲「ダイアリー」が決定したことを発表した。『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠を受賞した板垣巴留による漫画作品だ。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロースヒーローアクション。新曲「ダイアリー」は、崎山蒼志が『SANDA』の主人公・三田たちに心を