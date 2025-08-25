8·î24ÆüÁáÄ«¡¢¿·³ã¸©µû¾Â»Ô¤Ç·§¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤ËÌ±²È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é·Ù»¡¤ä»Ô¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 25Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤³¤í¡¢µû¾Â»ÔËÙÇ·Æâ¤Î·î²¬¸ø±àÆâ¤ÇÉÕ¶á¤ò»¶ÊâÃæ¤ÎÌÜ·â¼Ô¤«¤é·§1Æ¬¡ÊÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¡Ë¤òÌÜ·â¤·¤¿¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·§¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¶á¤¯¤ËÊ£¿ôÌ±²È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¾®½Ð½ð¤Èµû¾Â»ÔÌò½ê¤ÏÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£